O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu suspender temporariamente a liberação de novos empréstimos consignados em cinco instituições financeiras. A medida, publicada no Diário Oficial da União, atinge o Banco Inter, Banco Master, Facta Financeira, Paraná Banco e a Cobuccio Sociedade de Crédito. A decisão tem caráter preventivo e visa proteger os beneficiários enquanto são apuradas denúncias de práticas abusivas e possíveis fraudes no setor.

Reclamações em alta e foco na proteção do consumidor

Segundo o INSS, a suspensão foi motivada pelo aumento das queixas registradas por aposentados e pensionistas. Dados internos apontam que mais de 20% das reclamações estão relacionadas a cobranças indevidas, 8% mencionam dificuldades para cancelar contratos e 7% denunciam falta de transparência sobre taxas e tarifas.

A medida não afeta empréstimos já contratados, apenas bloqueia temporariamente a realização de novos. O órgão informou que as instituições terão direito à ampla defesa antes de qualquer decisão definitiva.

Bancos se manifestam e negam irregularidades

O Banco Inter e o Banco Master afirmaram que foram surpreendidos pela decisão e disseram estar em contato com o INSS para esclarecimentos. A Facta Financeira informou que ainda não teve acesso aos autos e reforçou que cumpre todas as normas legais. Já o Paraná Banco declarou que está colaborando com as investigações e reforçou seu compromisso com práticas éticas. A Cobuccio Sociedade de Crédito, por sua vez, não se pronunciou até o momento.

Fraudes e assédio comercial preocupam autoridades

Nos últimos meses, o crédito consignado tem sido alvo de denúncias envolvendo empréstimos não autorizados e assédio a idosos. Órgãos como o Procon e o Ministério Público relatam um aumento expressivo nas reclamações sobre a modalidade.

A CPMI do INSS deve incluir o tema em suas próximas apurações, com foco no uso indevido de dados e na atuação de intermediários sem credenciamento.

Enquanto isso, os segurados que já possuem contratos continuam com os descontos regulares, e quem quiser contratar novos empréstimos deve consultar, pelo aplicativo Meu INSS, quais instituições seguem autorizadas.