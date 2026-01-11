A OpenAI anunciou nesta quarta-feira (7) o lançamento do ChatGPT Health, uma nova área do aplicativo voltada exclusivamente para dúvidas relacionadas à saúde e ao bem-estar. A proposta da ferramenta é ampliar o apoio aos usuários em temas médicos, permitindo inclusive o envio de registros clínicos e a integração com aplicativos como o Apple Health.

Um espaço exclusivo para temas de saúde

Um dos principais pontos destacados pela empresa é a questão da privacidade. Diferentemente das conversas comuns no ChatGPT, as interações realizadas no ambiente Health não serão utilizadas para treinar os modelos de inteligência artificial. Segundo a OpenAI, trata-se de um espaço separado, criado justamente para oferecer uma camada extra de proteção a dados considerados sensíveis.

Sempre que um usuário iniciar uma conversa sobre saúde fora dessa área, o sistema deverá sugerir a migração para o Health, onde as informações ficam isoladas das demais conversas e memórias do aplicativo.

Para que o ChatGPT Health pode ser usado

De acordo com a empresa, mais de 230 milhões de pessoas no mundo já recorrem semanalmente ao ChatGPT para questões ligadas à saúde. O novo recurso surge para organizar esse tipo de demanda e oferecer suporte em tarefas como compreender resultados de exames, se preparar para consultas médicas, receber orientações gerais sobre alimentação e exercícios ou até comparar opções de seguros de saúde de acordo com perfis individuais.

A OpenAI reforça, no entanto, que a ferramenta não substitui médicos nem oferece diagnósticos ou tratamentos. O objetivo é ajudar o usuário a entender informações, identificar padrões ao longo do tempo e chegar mais bem preparado a consultas com profissionais de saúde.

Desenvolvimento com especialistas

Para criar o ChatGPT Health, a empresa afirma ter trabalhado durante dois anos com mais de 260 médicos de diferentes especialidades, atuantes em cerca de 60 países. Esse grupo contribuiu com centenas de milhares de avaliações, ajudando a definir limites, linguagem adequada e critérios de segurança nas respostas.

Disponibilidade e acesso

Inicialmente, o Health será disponibilizado no site do ChatGPT e no aplicativo apenas para dispositivos com sistema iOS. No Brasil, o recurso ainda não estava liberado e aparece apenas como uma apresentação acompanhada de uma fila de espera. A OpenAI informou que começará com um grupo reduzido de usuários e ampliará o acesso gradualmente nas próximas semanas.

Como funciona a privacidade

Segundo a empresa, informações de saúde permanecem restritas ao espaço Health e não são compartilhadas com outras conversas. O usuário também poderá visualizar ou excluir esses dados a qualquer momento, tanto dentro da área Health quanto nas configurações de personalização do aplicativo.