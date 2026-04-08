Após ter sido escolhido assumir o comando do país na sequência do ataque de Estados Unidos e Israel, no fim de fevereiro, que matou seu pai, Ali Khamenei, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ainda enfrenta questionamentos sobre sua atuação.

Isso porque, de acordo com informações de agências de inteligência, divulgadas pelo jornal britânico The Times, o aiatolá não está em condições de participar de nenhuma das decisões que vêm sendo adotadas pelo país.

Segundo a publicação, Mojtaba estaria recebendo tratamento médico na cidade de Qom, localizada a cerca de 156 quilômetros de Teerã e, devido ao estado grave em que se encontra, estaria praticamente inconsciente.

Vale lembrar que reportagens anteriores indicavam que o novo líder supremo teria se ferido no mesmo ataque que resultou na morte de seu pai. Apesar disso, veículos iranianos continuaram divulgando comunicados como se fossem de autoria de Mojtaba, afirmando que o aiatolá segue comandando o país.

Vídeo de líder supremo do Irã divide opiniões nas redes sociais

No último domingo, o porta-voz do Exército iraniano, Ibrahim Zulfiqari, divulgou um registro repleto de efeitos estilizados no qual é possível ver Mojtaba Khamenei entrando em um centro de comando militar. Confira:

O vídeo, que conforme divulgado pela revista Veja, integra uma série de materiais publicados por Teerã em meio ao conflito vivenciado pelo país, foi compartilhado nas redes sociais por perfis de diferentes países do mundo.

No entanto, apesar de ter sido divulgado com a intenção de demonstrar que Mojtaba segue no exercício de suas funções, o conteúdo acabou levantando suspeitas sobre o uso de inteligência artificial e intensificando as especulações sobre o estado de saúde do líder supremo.

Na avaliação de observadores internacionais, o vídeo apresenta inconsistências visuais, como desfoques considerados incomuns e uma aparência artificial, e isso intensificou os questionamentos.