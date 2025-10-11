Milhares de aposentados e pensionistas de todo o país comemoraram na última terça-feira (7). O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou mais uma rodada de pagamentos, com valores que ultrapassam R$ 1.518, dependendo da faixa de benefício de cada segurado. É importante que todos fiquem atentos às datas e às regras para não perder o prazo de saque.

Valores podem ultrapassar R$ 7 mil

Os beneficiários que contribuíram com valores mais altos ao longo da vida laboral poderão receber quantias que passam de R$ 7 mil — limite máximo pago pelo INSS em 2025. O valor exato varia conforme o tempo de contribuição e a média salarial registrada no histórico do segurado.

De acordo com informações oficiais do governo federal, o calendário de setembro segue em andamento, com os últimos pagamentos sendo liberados nesta terça-feira. O cronograma é organizado com base no número final do NIS (Número de Identificação Social) e no valor mensal recebido.

Quem recebeu nesta terça-feira

O encerramento do calendário de setembro contempla dois grupos específicos:

Segurados que recebem acima de um salário mínimo e têm o NIS final 0 e 5 ;

e têm o ; Beneficiários que recebem um salário mínimo e também possuem NIS final 0.

Esses aposentados e pensionistas já podem sacar seus valores em agências bancárias, caixas eletrônicos, ou por meio do aplicativo Caixa Tem e do Meu INSS.

Atenção aos próximos pagamentos

O INSS reforça que o acompanhamento das datas é fundamental para evitar atrasos no recebimento. Os calendários de pagamento são divulgados anualmente e atualizados mês a mês.

Com a liberação deste último lote, o instituto conclui o repasse referente a setembro e se prepara para iniciar o calendário de outubro, que seguirá a mesma lógica de distribuição por número final do NIS.