Entre os bens mais chamativos dos famosos, poucos impressionam tanto quanto o jato particular mais caro do Brasil. Avaliado em cerca de R$ 250 milhões, o avião de Gusttavo Lima chama atenção não só pelo preço, mas também pelo nível de luxo e tecnologia.

O que explica esse valor?

O alto custo não é só por luxo, já que a aeronave foi feita para viagens longas, inclusive entre países, sem precisar de paradas.

Por dentro, o conforto também chama atenção. O jato conta com poltronas espaçosas, ambiente silencioso, iluminação ajustável e sistemas modernos de entretenimento, criando uma experiência parecida com a de um quarto de hotel de alto padrão.

Isso tudo permite viagens mais rápidas e muito mais confortáveis, ajudando a economizar tempo, algo essencial para quem tem uma rotina cheia.

Rotina pede agilidade

A agenda de um cantor sertanejo costuma ser intensa, com shows em várias cidades e pouco tempo de descanso. Depender de voos comerciais pode atrapalhar os horários, e com um jato próprio, tudo fica mais simples.

O artista escolhe quando sair, para onde ir e evita imprevistos. Nesse caso, o avião deixa de ser apenas luxo e vira uma ferramenta de trabalho.

Luxo que também custa caro

Apesar de todas as vantagens, manter um jato desse porte não é barato. Os gastos com manutenção, equipe, combustível e seguro são muito altos e acontecem o ano todo.

Mesmo assim, esse investimento vale a pena. O retorno vem em forma de conforto, segurança e, principalmente, mais controle sobre o tempo.