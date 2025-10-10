Convidado do Podcast Sem Nome Pode, apresentado por Klara Castanho, o ex-deputado federal Jean Wyllys voltou a comentar sobre sua participação no Big Brother Brasil 5, reality show que o consagrou vencedor em 2005. À época professor universitário, ele levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão, valor que, segundo o próprio, representou uma mudança significativa em sua vida — mas que, em sua visão, foi pequeno diante do retorno financeiro que sua presença gerou à emissora.

“A Globo lucrou muito mais do que eu”, afirma Jean

Durante a conversa, Jean destacou que, embora o prêmio tenha sido importante, o impacto de sua trajetória dentro do programa foi muito maior para a Globo do que para ele. “Foi ótimo ganhar aquele dinheiro, algo que eu nunca imaginei receber de uma vez. Mas, se pensar em quanto a Rede Globo lucrou comigo, esse prêmio não é nada”, afirmou.

O ex-BBB acrescentou que sua participação ajudou a redefinir o papel de certos perfis dentro do reality. “Eles não teriam um personagem como eu fui. A minha presença naquela casa ressignificou o jogo”, disse. Segundo ele, o prêmio garantiu autonomia pessoal e profissional, permitindo que pudesse dizer “não” a oportunidades que não condiziam com seus valores.

Fama nunca foi o objetivo

Atualmente de volta ao Brasil após quatro anos vivendo no exterior, Jean ressaltou que nunca entrou no reality em busca de notoriedade. “Eu já era professor universitário, meu universo era outro. Não tenho nada contra quem busca fama, mas eu não nasci para a cultura da celebridade”, declarou.

Para ele, o conceito de celebridade perdeu o peso que tinha no passado. “Célebre é Machado de Assis. Hoje, a fama é algo distribuído a todos, e nem sempre tem valor real. Nunca busquei ser famoso, mas o prêmio me deu liberdade. E isso, sim, foi o mais importante.”