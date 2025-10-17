Depois de anos de parceria e de uma relação marcada por cumplicidade e humor nas redes sociais, o influenciador Júlio Cocielo e a apresentadora Tatá Estaniecki decidiram seguir caminhos diferentes. O anúncio do fim do casamento foi feito nesta quinta-feira (16), pelo próprio youtuber, que publicou uma foto ao lado da ex-esposa e um texto emocionante em seu perfil no Instagram.

Juntos há oito anos, os dois são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. No comunicado, Cocielo comentou sobre a relação e o impacto que o casal sempre teve na internet. “Muita gente dizia que, se um dia a gente terminasse, deixaria de acreditar no amor. A gente ria disso e até fazia piadas sobre o assunto, porque sabíamos que todo relacionamento passa por altos e baixos — inclusive o nosso”, escreveu.

Separação com respeito e foco na família

No texto, o influenciador ressaltou que, apesar do término, o vínculo entre eles continua por causa dos filhos e do carinho que ainda existe. “Nosso trabalho como casal pode ter chegado ao fim, mas o de pais é pra sempre. Seguiremos juntos nesse propósito, com respeito, admiração e amor pelos nossos filhos”, afirmou.

Cocielo também admitiu que a decisão foi difícil e que ainda não há clareza sobre o futuro. “Talvez seja apenas um tempo, talvez algo definitivo. Não sabemos. Só pedimos que respeitem o nosso momento”, disse.

Mensagem de carinho aos fãs

O youtuber agradeceu o apoio dos seguidores e pediu compreensão, afirmando que não pretende mais se pronunciar sobre o assunto. “Vivemos anos intensos, realizamos sonhos e construímos uma linda história. Não foi em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas”, declarou.

Por fim, ele deixou uma mensagem aos fãs: “Não deixem de acreditar no amor. Às vezes, as coisas mudam, mas o sentimento verdadeiro permanece. Sigam em frente e sejam felizes.”