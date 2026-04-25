Uma nova lei aprovada em Santa Catarina chamou atenção ao estabelecer um salário mínimo regional que pode chegar a R$ 2.106 em 2026. O valor colocou o estado entre os maiores pisos salariais do país, atrás apenas de São Paulo. A medida foi sancionada após acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores.

É importante destacar que esse valor não é válido para todo o país. O salário mínimo nacional continua fixado em R$ 1.621 em 2026, servindo como base obrigatória em todo o território brasileiro. Já o piso catarinense se aplica apenas a categorias específicas dentro do estado. Ainda assim, os números chamam atenção pela diferença em relação ao valor federal.

O novo piso regional de Santa Catarina é dividido em faixas salariais, variando conforme a atividade profissional. Em algumas categorias, o valor ultrapassa os R$ 2 mil, chegando ao teto de R$ 2.106. Esse modelo busca adequar os salários ao custo de vida e às características econômicas locais. E acaba elevando o poder de compra de trabalhadores dessas áreas.

Com isso, Santa Catarina se consolida como um dos estados com maior valorização salarial no Brasil. A medida também reacende o debate sobre possíveis mudanças no salário mínimo nacional. Por enquanto, no entanto, o valor federal segue inalterado. E os pisos regionais continuam sendo uma exceção aplicada em poucos estados.

Diferença entre piso regional e salário mínimo nacional gera dúvidas

Os salários mínimos regionais são definidos pelos governos estaduais e valem apenas para determinadas categorias. Eles costumam ser mais altos que o piso nacional e variam conforme o setor de atuação. Isso explica por que valores acima de R$ 2.100 aparecem em algumas notícias.

Já o salário mínimo nacional é estabelecido pelo governo federal e serve como base para todo o país. Ele impacta benefícios como aposentadorias e seguro-desemprego. Por isso, mesmo com pisos regionais mais altos, a maioria dos trabalhadores segue vinculada ao valor nacional.