Leis de trânsito existem para garantir segurança, organização e fluidez nas vias. De modo geral, elas compartilham objetivos parecidos em todo o mundo. No entanto, cada país estabelece suas próprias regras e prioridades, o que pode gerar surpresas para motoristas estrangeiros.

Brasileiros que viajam à Europa, por exemplo, podem se deparar com normas que jamais imaginariam, e acabar penalizados por puro desconhecimento.

É o caso da Alemanha, onde ficar sem combustível em determinadas estradas pode resultar em multas salgadas, e isso não tem nada a ver com negligência mecânica, mas sim com segurança pública.

Lei de trânsito aprovada proíbe motoristas de ficarem sem gasolina e a pena é grave neste país

Na Alemanha, as famosas “Autobahnen”, autoestradas conhecidas mundialmente por não imporem limite de velocidade em boa parte de sua extensão, são regidas por normas rigorosas quanto à permanência de veículos parados.

O código de trânsito local não chega a proibir diretamente que o motorista fique sem gasolina, mas pune severamente quem para por esse motivo, ou por qualquer outro, em locais onde a parada é expressamente vedada.

Isso ocorre porque a legislação considera que rodar com o tanque vazio, ao ponto de o carro parar, é resultado de falta de planejamento, e parar na Autobahn por razões previsíveis é visto como um risco grave à segurança.

Os trechos sem limite de velocidade fazem com que veículos trafeguem em altíssimas velocidades, o que aumenta consideravelmente os perigos de um carro parado na via. Por isso, quem para por pane seca pode receber uma multa de cerca de 90 euros.

Caso o motorista saia do carro e caminhe pela pista em busca de ajuda ou combustível, uma segunda multa pode ser aplicada, no mesmo valor.

A interpretação da lei é clara: o motorista deve ser capaz de prever suas necessidades e reabastecer o veículo antes de entrar nesse tipo de rodovia.

Regras de trânsito na Alemanha sobre autoestradas sem limites de velocidade podem ser revistas

A discussão em torno dessas regras de trânsito, no entanto, pode ganhar novos contornos nos próximos anos.

Isso porque cresce na Alemanha a pressão por um limite de velocidade unificado nas Autobahnen, com o argumento de que a mudança reduziria emissões de CO₂, ruídos e acidentes.

Ambientalistas, sindicatos e parte da sociedade civil defendem essa transformação, o que poderia influenciar também a forma como leis como a que pune a pane seca são interpretadas ou aplicadas.

Até lá, no entanto, quem trafega pelas autoestradas alemãs precisa estar atento: parar por falta de gasolina continua sendo considerado um erro grave, e custa caro.