Já está em vigor no Brasil a legislação que regula de forma oficial os contratos de aluguel de imóveis urbanos, impactando diretamente quem for alugar uma casa ou apartamento nos próximos dias.

A norma, válida para todo o território nacional, determina uma série de regras que precisam ser respeitadas tanto pelos proprietários quanto pelos inquilinos, mudando a forma como essas relações são conduzidas.

Quem pretende assinar um contrato de locação agora precisa estar atento, pois a lei já está sendo aplicada e descumpri-la pode gerar problemas judiciais.

Lei do aluguel está em vigor e afeta todos moradores que alugarem casas nos próximos dias

Trata-se da Lei nº 8.245, mais conhecida como Lei do Inquilinato. Embora exista desde 1991, suas diretrizes seguem em vigor e estão cada vez mais relevantes diante do crescimento da população que vive de aluguel.

A norma define obrigações e direitos em todas as etapas da locação, desde a assinatura do contrato até a devolução do imóvel. O objetivo principal é assegurar equilíbrio nas relações e impedir práticas abusivas, comuns quando não há respaldo jurídico claro.

Por isso, a lei atinge qualquer pessoa envolvida em uma locação, seja como proprietário ou como inquilino, e exige que ambas as partes conheçam bem seus compromissos legais.

Regras determinadas pela Lei do Aluguel para proprietários e inquilinos de imóveis no Brasil

Entre os principais pontos, está a exigência de que todo contrato de aluguel seja formalizado por escrito.

Esse contrato deve indicar o valor a ser pago mensalmente, o índice que será usado para reajustes (como o IGP-M ou o IPCA), a duração da locação e a garantia adotada, que pode ser fiador, caução ou seguro-fiança.

Um detalhe importante é que o locador não pode exigir mais de uma modalidade de garantia ao mesmo tempo, algo que passou a ser expressamente proibido.

Em relação às responsabilidades, o dono do imóvel deve entregar o local em boas condições e arcar com reparos estruturais ou reformas que não estejam relacionadas ao uso cotidiano.

Ele também é responsável por despesas extraordinárias do condomínio.

Já o inquilino precisa manter o imóvel em ordem, realizar manutenções simples e cumprir os pagamentos em dia, incluindo o aluguel, o IPTU e as taxas ordinárias, caso o contrato preveja isso.

A lei também prevê regras específicas para rescisão de contrato, reajustes e devolução do imóvel, sempre com foco na proteção legal das duas partes e na prevenção de conflitos.