Atrasos no pagamento do aluguel ou o descumprimento de cláusulas contratuais costumam gerar insegurança tanto para inquilinos quanto para proprietários. Em situações de dificuldade financeira ou problemas familiares, surgem dúvidas sobre até quando o locatário pode permanecer no imóvel. Na Colômbia, conhecer as regras que tratam do despejo por inadimplência é fundamental para compreender direitos, deveres e limites legais.

O que caracteriza o despejo por inadimplência

O despejo por falta de pagamento é um instrumento jurídico utilizado pelo dono do imóvel para reaver a posse quando o contrato de locação não é cumprido. Esse procedimento está amparado principalmente pela Lei nº 820, de 2003, além das normas do Código de Processo Civil colombiano.

A inadimplência não se restringe apenas ao valor do aluguel. Encargos como contas de água, energia, gás, taxas de condomínio e outros custos previstos em contrato também fazem parte das obrigações do inquilino. O não pagamento desses valores pode justificar a abertura de um processo, conforme o que foi estabelecido entre as partes.

Deveres previstos no contrato de locação

A legislação define responsabilidades claras para locadores e locatários. O proprietário deve entregar o imóvel em condições adequadas de uso, realizar reparos estruturais e assegurar o uso tranquilo da propriedade. Já o inquilino precisa manter os pagamentos em dia, conservar o imóvel, cumprir regras internas e devolvê-lo conforme acordado ao fim do contrato.

Essas obrigações explicam por que o despejo é considerado uma medida legal quando há descumprimento financeiro.

Despejo e situações de vulnerabilidade social

A existência de crianças, idosos ou pessoas com deficiência no imóvel não impede, por si só, a execução do despejo. O Judiciário colombiano procura equilibrar o direito à moradia com o direito de propriedade, adotando cuidados adicionais em casos sensíveis, como comunicação adequada e, quando possível, apoio de serviços sociais.

Como ocorre o processo judicial

Na prática, o procedimento costuma começar com tentativas de negociação. Sem acordo, o proprietário entra com ação judicial, e o inquilino é notificado para apresentar defesa ou regularizar a dívida. Caso não haja solução, pode ser determinada a desocupação do imóvel, seguindo protocolos legais.

Informação e diálogo como caminho

Embora seja um recurso legítimo, o despejo deve respeitar garantias legais. Informação clara, diálogo e negociação prévia ajudam a evitar conflitos prolongados e reduzem impactos financeiros e emocionais para ambas as partes.