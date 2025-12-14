A Prefeitura de Boa Vista confirmou uma sequência de repasses financeiros aos servidores municipais neste mês de dezembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Henrique, que informou a liberação da segunda parcela do 13º salário já para esta sexta-feira, dia 12. A medida antecipa recursos importantes para o funcionalismo às vésperas das festas de fim de ano.

Além do 13º, outros valores entram na conta

O pacote divulgado pelo Executivo municipal inclui ainda dois pagamentos extras. Um deles é a primeira parcela dos valores retroativos do programa Qualifica, destinada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Esse repasse está programado para o dia 19 de dezembro.

Outro ponto destacado é a antecipação do salário mensal de dezembro. Em vez de cair apenas no fim do mês, o vencimento será depositado no dia 23, permitindo que os servidores tenham maior tranquilidade financeira antes do Natal.

Impacto direto na economia local

Segundo a gestão municipal, a soma desses pagamentos deve movimentar aproximadamente R$ 140 milhões na economia da capital roraimense. Arthur Henrique ressaltou que a injeção de recursos tende a fortalecer o comércio e impulsionar as vendas típicas do período natalino.

De acordo com o prefeito, a expectativa é de que o setor varejista alcance novos patamares de faturamento, beneficiado pelo aumento do poder de compra dos servidores e de suas famílias.

Como funciona o pagamento do 13º salário

O 13º salário é um direito garantido por lei e corresponde a um pagamento adicional ao trabalhador no fim do ano. Ele pode ser quitado em duas parcelas: a primeira ao longo do ano e a segunda até o mês de dezembro.

Em situações em que a data limite cai em fim de semana, o pagamento deve ser antecipado. O valor total é calculado com base no salário bruto e no número de meses trabalhados ao longo do ano, com descontos aplicados apenas na segunda parcela.

Quem recebe o abono natalino

Têm direito ao 13º salário trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos, além de aposentados e pensionistas do INSS, conforme as regras específicas de cada categoria.