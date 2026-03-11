No Brasil, pessoas com 60 anos ou mais e indivíduos com deficiência têm direito legal a atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias e lojas de conveniência. O objetivo é garantir comodidade e segurança no acesso a serviços essenciais.

Como funciona na prática

Ao chegar ao caixa, o consumidor que tem direito à prioridade pode solicitar atendimento imediato, mesmo que a fila preferencial não esteja disponível ou seja menor que a fila comum.

Um exemplo prático: Maria, 72 anos, vai ao supermercado e encontra uma fila longa no caixa preferencial. Ela percebe que o caixa comum está quase vazio. De acordo com a legislação, Maria pode solicitar atendimento imediato no caixa comum, apresentando o RG, sem precisar esperar na fila preferencial.

Documentos que comprovam o direito

Além do RG, alguns documentos, que comprovem a idade ou a condição de deficiência, são aceitos. Entre eles estão:

Para idosos:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Para pessoas com deficiência:

Laudo médico atualizado

Cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Identificadores específicos, como cordão de girassol ou carteiras de autistas

Mesmo deficiências não visíveis são protegidas pela lei, garantindo que todos tenham acesso ao atendimento.

Diferenças entre as leis

No Brasil, duas legislações principais regem o atendimento prioritário:

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) – protege pessoas com 60 anos ou mais, garantindo atendimento imediato e individualizado em estabelecimentos públicos e privados.

Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) – assegura acessibilidade e remoção de barreiras físicas para pessoas com deficiência.

Enquanto o Estatuto do Idoso foca na idade, a Lei de Inclusão se concentra na autonomia e acessibilidade, abrangendo situações como rampas, elevadores e sinalização adequada.

O que fazer se a prioridade não for respeitada

Se um estabelecimento não cumprir a lei, o cidadão pode: