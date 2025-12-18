Com a aprovação de uma nova regra trabalhista, o tema do intervalo para refeição e descanso voltou ao centro das discussões entre trabalhadores e empregadores. A legislação estabelece que quem cumpre jornadas superiores a seis horas diárias passa a ter garantido um tempo maior de pausa ao longo do expediente, reforçando a importância do descanso para a saúde.

Na prática, isso significa que o intervalo para almoço deve ser de, no mínimo, uma hora e pode chegar a até duas horas, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse período não é computado na jornada diária e deve ser respeitado pelas empresas, sob risco de penalidades, já que a pausa é considerada um direito essencial do trabalhador.

O objetivo da medida é evitar jornadas excessivamente cansativas, reduzindo o estresse e os impactos físicos e mentais causados pelo trabalho contínuo. Além de assegurar melhores condições de descanso, a regra também busca promover um ambiente de trabalho mais equilibrado e seguro.

Estudos mostram que pausas adequadas contribuem para a diminuição de acidentes, aumentam a concentração e melhoram o desempenho profissional. Por isso, o cumprimento do intervalo mínimo não é apenas uma obrigação legal, mas também uma estratégia para preservar a saúde dos trabalhadores e a eficiência das atividades dentro das empresas.

Como funciona o intervalo para quem trabalha mais de seis horas

A legislação trabalhista determina que empregados com jornada diária superior a seis horas tenham direito a um intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas. Esse período deve ser concedido no decorrer da jornada e não pode ser suprimido ou reduzido sem previsão legal, garantindo ao trabalhador tempo suficiente para descanso e recuperação.

O descumprimento dessa regra pode gerar consequências para o empregador, incluindo o pagamento do período não concedido como hora extra, além de possíveis sanções administrativas. Para o trabalhador, conhecer esse direito é fundamental para assegurar condições mais justas no dia a dia e evitar prejuízos à saúde e ao bem-estar.