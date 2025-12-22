Chegar fora do horário, ainda que por poucos minutos, pode trazer consequências para trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Embora muitos encarem pequenos atrasos como algo inofensivo, a repetição desse comportamento pode resultar em advertências, suspensões e até na demissão por justa causa. Por isso, atenção ao relógio e ao cumprimento da jornada é essencial para preservar o emprego.

O que diz a legislação trabalhista

A CLT prevê punições para casos de atrasos reiterados. O artigo 482 trata das hipóteses em que o empregador pode aplicar sanções disciplinares, incluindo a dispensa por justa causa quando há desídia, caracterizada pela falta de comprometimento com as obrigações do cargo.

Além disso, atrasos sem justificativa podem impactar diretamente o salário. O empregado pode perder o direito ao repouso semanal remunerado caso não cumpra integralmente sua carga horária e não faça a devida compensação ao longo da semana, o que resulta em descontos no pagamento mensal.

Mesmo quando há justificativa, a repetição constante de atrasos pode levar à aplicação de penalidades progressivas, começando por advertências e podendo evoluir para medidas mais severas.

Justa causa é a punição mais grave

A demissão por justa causa é considerada a penalidade máxima prevista na legislação trabalhista. Nesse caso, o trabalhador perde direitos como aviso-prévio, saque do FGTS e acesso ao seguro-desemprego. Por isso, ela costuma ser aplicada apenas após a comprovação de reincidência e depois de advertências formais.

Existe tolerância para atraso?

A legislação estabelece uma margem de tolerância de até 10 minutos diários, sendo cinco minutos na entrada e cinco na saída. No entanto, essa flexibilidade só vale para situações esporádicas. Quando o atraso se torna rotina, mesmo dentro desse limite, pode ser interpretado como falta de zelo com o trabalho.

Como evitar problemas no dia a dia

Planejar o trajeto, sair de casa com antecedência e considerar imprevistos como trânsito intenso ou falhas no transporte público são atitudes simples que ajudam a evitar atrasos. Chegar alguns minutos antes do horário, além de prevenir punições, costuma ser visto de forma positiva pela empresa e contribui para uma relação profissional mais sólida.