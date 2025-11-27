A Caixa Econômica Federal abriu um leilão para a venda de 595 imóveis distribuídos por 23 estados e pelo Distrito Federal. As ofertas incluem casas e apartamentos, com valores que vão de R$ 80 mil a R$ 2,3 milhões.

O imóvel mais barato é uma casa de 49,87 m² em Macaíba (RN). Já o mais caro é uma residência de 402,75 m² localizada em Tangará da Serra, no Mato Grosso. O evento ocorre em duas praças: a primeira encerra em 15 de dezembro e a segunda em 18 do mesmo mês. O leilão será totalmente online, por meio da plataforma Superbid Exchange.

Os imóveis estão distribuídos por todas as regiões do país. Os maiores números de unidades estão em São Paulo (154), seguido por Rio de Janeiro (70), Minas Gerais (59), Paraíba (59), Paraná (55), Goiás (49) e Rio Grande do Sul (35).

O leilão oferece diferentes formas de pagamento: os lances podem ser feitos à vista, com utilização do FGTS ou por meio de financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Informações detalhadas sobre cada imóvel, além das regras e condições de pagamento, estão disponíveis no edital do evento.

Alguns destaques do leilão da Caixa

Em São Paulo (SP), uma casa de 76 m² localizada na Vila Renato, na zona norte, tem lance inicial de R$ 351 mil. Na zona leste da capital, um apartamento de 41 m² em Guaianases parte de R$ 205 mil.

No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 45 m² em Brás de Pina recebe lances a partir de R$ 149,5 mil. Em Niterói (RJ), um imóvel de 142 m² tem ofertas iniciais de R$ 394 mil.