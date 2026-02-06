A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou a interdição cautelar do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita. A medida foi adotada após a reprovação de um lote em análise microbiológica, que apontou a presença de níveis acima do permitido da bactéria Staphylococcus aureus. A determinação foi divulgada na segunda-feira (2).

De acordo com a Anvisa, o produto não foi aprovado no teste de Estafilococos Coagulase Positiva (ECP), utilizado para verificar a contaminação por essa bactéria em alimentos, bebidas e embalagens. Em altas concentrações, o micro-organismo representa risco à saúde, podendo causar intoxicação alimentar.

Além da interdição do leite condensado, a Anvisa informou ter constatado irregularidades em dois suplementos alimentares: Glicojax e Durasil. Segundo a agência, os produtos têm procedência desconhecida e utilizam estratégias de propaganda consideradas enganosas.

O Glicojax divulgava supostos benefícios terapêuticos, como auxílio no controle da glicose no sangue, suporte ao sistema cardiovascular, melhora da saúde metabólica e controle do diabetes. No entanto, de acordo com a Anvisa, essas alegações não possuem respaldo científico.

Já o suplemento em gotas da marca Durasil prometia reduzir dores e melhorar a função erétil. Assim como no caso do Glicojax, o produto não apresenta identificação de fabricante, o que configura descumprimento da legislação sanitária vigente no Brasil.

Papel essencial na proteção da saúde pública

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel central na proteção da saúde da população ao fiscalizar e regular produtos e serviços que podem oferecer riscos, como alimentos, medicamentos, cosméticos e suplementos. A atuação do órgão busca garantir que itens disponíveis no mercado atendam a padrões mínimos de qualidade, segurança e eficácia.

Além da fiscalização, a Anvisa também é responsável por estabelecer normas técnicas e tomar decisões rápidas diante de irregularidades, como interdições e recolhimentos de produtos. Essas medidas são fundamentais para reduzir riscos sanitários, combater práticas comerciais enganosas e fortalecer a confiança da sociedade nos produtos consumidos diariamente.