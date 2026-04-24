O zagueiro Léo Ortiz surpreendeu torcedores nos últimos dias ao aparecer em uma publicação de um time dos Estados Unidos, gerando dúvidas sobre uma possível transferência. No entanto, a situação não passou de uma ação promocional envolvendo o jogador do Flamengo e uma equipe de futebol americano.

Tudo aconteceu após a presença do mascote do New England Patriots no Maracanã, durante a vitória do Flamengo sobre o Vitória pela Copa do Brasil. O encontro rendeu uma postagem nas redes sociais do time americano, que “anunciou” Ortiz de forma descontraída, aproveitando a interação com o defensor rubro-negro.

Na publicação, o jogador aparece recebendo uma camisa do Patriots, reforçando a ligação já conhecida com o esporte. Ortiz, inclusive, é fã de futebol americano e já participou de outras ações com a franquia, incluindo eventos e campanhas promocionais no Brasil.

Apesar da repercussão, não há qualquer negociação envolvendo saída do Flamengo. O episódio foi apenas uma brincadeira e ação de marketing, mas suficiente para agitar torcedores nas redes sociais e mostrar o quanto o zagueiro tem conexão com o universo da NFL.

Mudanças no Flamengo expõem bastidores turbulentos e nova fase de Ortiz

A chegada de Leonardo Jardim marcou uma virada no ambiente do Flamengo, que vinha de um cenário considerado caótico nos bastidores. A saída de Filipe Luís, mesmo após conquistas importantes, evidenciou uma pressão interna acima do normal, com cobranças intensas e instabilidade no comando técnico, algo que impactou diretamente o desempenho coletivo da equipe.

Nesse contexto, Léo Ortiz precisou lidar com críticas e oscilações, mas encontrou no novo trabalho uma oportunidade de recuperação. Com mais organização tática e confiança, o defensor voltou a se destacar e se firmou como peça importante do sistema defensivo, simbolizando a mudança de clima no clube após um período de incertezas e turbulência.