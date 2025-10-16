Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, 40 anos, continua insatisfeito com o desempenho da Ferrari na temporada atual. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o piloto enviou mais um relatório à direção da equipe, destacando problemas internos que, segundo ele, afetam o rendimento da escuderia.

Hamilton ainda não conquistou vitórias nem subiu ao pódio nesta temporada. Nesta segunda-feira (13), a publicação do Corriere della Sera revelou detalhes dos bastidores da equipe de Maranello, mostrando que o piloto teria solicitado à direção da Ferrari mudanças nos métodos e procedimentos adotados durante as corridas.

Um dos problemas apontados teria sido a dificuldade no aquecimento dos pneus do SF-25, carro da Ferrari nesta temporada. O jornal classificou a questão como “recorrente e não resolvida”, o que torna a disputa de Hamilton e Leclerc ainda mais complicada frente às equipes de ponta.

Outro motivo de insatisfação do heptacampeão estaria ligado à limitada influência nas decisões internas da escuderia. Hamilton esperava maior abertura para contribuir nas escolhas estratégicas, mas enfrenta resistência e vê pedidos sendo ignorados, enquanto tenta lidar com um carro instável e difícil de conduzir.

Além das solicitações de Hamilton, o jornal também menciona um desentendimento entre o chefe de equipe Frédéric Vasseur e o coordenador de pista Matteo Togninalli. Segundo a publicação, os dois protagonizaram uma discussão acalorada, embora a Ferrari negue o ocorrido.

Após o GP da Bélgica, em julho, o próprio Hamilton revelou ter enviado documentos aos seus superiores solicitando mudanças na estrutura da Ferrari e no carro da temporada. O heptacampeão também afirmou ter realizado reuniões com líderes da escuderia, abordando, entre outros assuntos, o desenvolvimento do motor para o modelo do próximo ano.

A estreia de Hamilton na Ferrari tem sido bastante complicada. Seu único triunfo até agora ocorreu na corrida sprint do GP da China, que não conta para as estatísticas oficiais. Com 18 provas sem subir ao pódio, o britânico igualou o recorde negativo do francês Didier Pironi e acumula a maior sequência fora do top-3 na história da escuderia.