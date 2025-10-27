Após um longo período de congelamento, o auxílio-alimentação dos servidores públicos federais será reajustado. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, em 22 de outubro, um aumento de 17,5%, elevando o valor mensal para R$ 1.175 a partir de dezembro deste ano. A decisão integra o conjunto de medidas do governo voltadas à valorização do funcionalismo e à recomposição das perdas salariais acumuladas pela inflação.

Reivindicação antiga e avanço nas negociações

O anúncio foi recebido com alívio pelos servidores, que há anos reivindicam uma atualização nos benefícios assistenciais. Embora o reajuste seja visto como um passo importante nas negociações, ainda persistem pautas como a equiparação entre os Três Poderes e a inclusão de aposentados no benefício.

Motivos e critérios do reajuste

Segundo o MGI, o aumento responde à defasagem acumulada desde o último reajuste, em 2019. Naquele ano, o valor de cerca de R$ 1.000 já não acompanhava o aumento do custo de vida nas grandes cidades. O cálculo do novo valor teve como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, e estudos técnicos que apontaram a necessidade de correção.

Quando o novo valor entra em vigor

O reajuste passará a valer em dezembro de 2025, após aprovação do Ministério da Economia e do Congresso Nacional. A previsão é que os servidores recebam o novo valor antes do fechamento da folha de pagamento do mês. O governo também estuda implementar reajustes anuais a partir de 2026, de acordo com a variação do IPCA, para evitar novo congelamento.

Impacto e outras medidas em estudo

De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), o custo do reajuste será de aproximadamente R$ 1,1 bilhão em 2026, dentro das metas fiscais do novo arcabouço. Além disso, o governo avalia ajustes nos auxílios creche e saúde, como parte de uma política mais ampla de valorização do servidor. O aumento, segundo especialistas, representa não apenas uma recomposição financeira, mas também um incentivo à motivação e à eficiência no serviço público.