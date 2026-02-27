Conhecido por ter criado a Uber, o empresário Travis Kalanick agora lidera um investimento de cerca de R$ 64 milhões no setor imobiliário. A iniciativa marca a estreia da Sekra, empresa que nasce com a proposta de desenvolver empreendimentos residenciais destinados exclusivamente à locação, sem previsão de venda das unidades.

O projeto atraiu contribuições de fundos internacionais, como Fifth Wall e 8VC Apartments. O lançamento está previsto para 2026, com projetos anunciados nos Estados Unidos, Arábia Saudita e Dubai.

Bem-estar e tecnologia como pilares

A Sekra aposta em um conceito que vai além da moradia tradicional. Os empreendimentos serão concebidos para oferecer experiências completas, combinando conforto, saúde e integração tecnológica. Entre os diferenciais previstos estão iluminação adaptada ao ciclo do sono, isolamento acústico aprimorado e áreas comuns voltadas à convivência.

As unidades serão entregues totalmente mobiliadas e equipadas, prontas para morar. Um aplicativo próprio permitirá controlar iluminação, temperatura e até ambientação sonora, reforçando a personalização da experiência residencial.

Retrofit e expansão internacional

A estratégia de crescimento inclui tanto novos projetos quanto a modernização de prédios já existentes, por meio de retrofit, prática que atualiza estruturas antigas aos padrões atuais de eficiência e sustentabilidade.

A proposta do negócio dialoga com uma transformação cultural: para uma parcela crescente da população, morar passou a significar qualidade de vida e acesso a diversas experiências. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de um terço da população vive em imóveis alugados, cenário que favorece modelos baseados nesse tipo de negócio.