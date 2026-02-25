Embora ainda faltem pouco mais de 100 dias para a chegada da nova edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está se preparando para disputar alguns amistosos contra a França e a Croácia a partir do próximo mês.

E vale destacar que o elenco dos jogos, montado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, chamou bastante atenção, especialmente por conta de uma ausência relevante, já que o nome de Neymar Jr. não apareceu entre os convocados.

Em declarações anteriores, o treinador havia afirmado que a lista de março seria o “corte final” para jogadores que quisessem participar da Copa. Por conta disso, o absentismo da estrela do Santos Futebol Clube alimentou rumores de que ele não seria convocado para a competição.

E os rumores ganharam ainda mais força depois que o portal ESPN divulgou que Neymar nunca esteve presente no planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o mês de março. No entanto, a decisão parece estar relacionada a uma abordagem estratégica.

Afinal, vale lembrar que o craque lidou com uma lesão recente e pode não estar em condições físicas ideais para atuar nos amistosos. Contudo, por já estar adaptado ao esquema tático da Seleção e ter tempo suficiente para se recuperar até a data, o nome de Neymar pode surgir entre os convocados no dia 19 de maio, quando eles serão anunciados oficialmente pela CBF.

Neymar ainda está sob avaliação

Em entrevistas anteriores, Ancelotti demonstrou abertura para conceder uma vaga a Neymar na Seleção Brasileira. No entanto, apesar das expectativas positivas em torno do jogador, é importante destacar que ele ainda está sendo avaliado.

Sendo assim, sua condição física pode ser o único entrave para sua presença na lista final. E vale lembrar que o camisa 10 terá apenas mais três partidas antes da divulgação dos convocados para comprovar que merece uma vaga.

A redução na quantidade de jogos ocorreu em razão da derrota do Santos para o Novorizontino no último domingo (22). O resultado confirmou que, embora não tenha provocado impactos diretos, o episódio pode ter influenciado, de alguma forma, a convocação de Neymar.