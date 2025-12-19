Uma marca brasileira de roupas e acessórios de alto padrão foi vítima de um furto no Rio de Janeiro, após um homem se passar por entregador de uma empresa de logística. O crime ocorreu no momento em que a empresa aguardava o transporte de mercadorias entre duas unidades da própria marca. As informações são da CNN Brasil.

Segundo informações divulgadas pela Nannacay, o prejuízo estimado com o desaparecimento das peças chega a R$ 93.560. A entrega havia sido solicitada por meio de aplicativo, com saída do ateliê localizado no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte da capital fluminense, e destino a uma loja em Ipanema, na Zona Sul.

Ação foi facilitada por dados confidenciais

No horário previsto para a retirada da mercadoria, um homem compareceu ao ateliê alegando ser funcionário da empresa Lalamove, responsável pelo transporte. Ele apresentou detalhes internos da operação, como informações da corrida e da carga, o que levou os funcionários a acreditarem que se tratava do entregador correto.

Com acesso a esses dados, o suspeito recebeu os produtos e deixou o local sem que fosse possível realizar qualquer tipo de rastreamento. Pouco tempo depois, por volta das 13h30, o verdadeiro motorista da plataforma chegou ao endereço para buscar a encomenda, quando foi constatado que a carga já havia sido levada.

Empresa aponta falha grave de segurança

Em nota, a Nannacay destacou que o aspecto mais preocupante do caso é o acesso indevido a informações sigilosas da operação logística. Para a marca, o episódio indica uma falha séria na proteção de dados, levantando questionamentos sobre a segurança das informações e possíveis implicações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados.

A empresa informou ainda que toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança do ateliê, material que deve auxiliar nas investigações. Apesar das tentativas de contato com a Lalamove para esclarecer o ocorrido, a marca afirma que ainda não obteve retorno ou posicionamento oficial.

O caso reforça o alerta para cuidados redobrados em operações de transporte de mercadorias, especialmente quando envolvem dados sensíveis e produtos de alto valor.