O atacante Luiz Henrique já desembarcou no Rio de Janeiro em clima de festa, mas não para vestir a camisa do Flamengo. Na época, o jogador chegou como reforço de rivais diretos, primeiro após ganhar destaque no Fluminense e, posteriormente, ao ser anunciado pelo Botafogo, onde também foi recebido com expectativa da torcida.
Revelado nas categorias de base do Fluminense, Luiz Henrique construiu sua trajetória inicial no clube antes de seguir para o futebol europeu e retornar ao Brasil para atuar pelo Botafogo, onde viveu grande fase e conquistou títulos importantes como a Libertadores e o Brasileirão, consolidando seu nome no cenário nacional.
Agora, anos depois de defender rivais cariocas, o nome do atacante volta a circular nos bastidores, desta vez ligado ao Flamengo. O clube rubro-negro abriu conversas com o Zenit, da Rússia, para tentar a contratação do jogador, enxergando nele uma peça de impacto para reforçar o elenco.
Apesar das tratativas ainda estarem em estágio inicial, a possível chegada de Luiz Henrique já gera grande repercussão entre torcedores. Caso o negócio avance, o atacante pode protagonizar uma mudança marcante no futebol carioca, deixando para trás o histórico com rivais para vestir a camisa do Flamengo ainda em 2026.
Lesão de Estêvão pode abrir caminho para Luiz Henrique na Copa
A possível ausência de Estêvão devido a uma nova lesão na coxa mudou o cenário ofensivo da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo. O jovem, que vinha sendo peça importante no ciclo recente, corre risco de não estar disponível, o que abre espaço para outros nomes na disputa por uma vaga no elenco final.
Nesse contexto, Luiz Henrique surge como um dos principais beneficiados. O atacante já foi testado na mesma função, atua pelo lado direito — justamente a posição de Estêvão — e teve boas atuações em amistosos recentes, o que reforça sua candidatura. Para analistas, caso a ausência do concorrente se confirme, o jogador praticamente “carimba” sua vaga na convocação final.
