Um dos principais destaques da Seleção Brasileira na última Data FIFA, Luiz Henrique voltou a chamar atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas também por uma declaração que agitou os torcedores do Flamengo. Ao ser questionado sobre a possibilidade de defender o Rubro-Negro no futuro, o atacante respondeu com risadas e evitou dar uma resposta direta.

“Essa resposta eu não posso falar (risos), não posso falar (risos). Eu não posso falar disso agora. Eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família”, afirmou o jogador em entrevista. Apesar do tom descontraído, a fala foi interpretada como uma porta aberta para uma possível negociação no futuro.

Atualmente no Zenit, com contrato até 2028, Luiz Henrique vive um momento de valorização no mercado. Revelado pelo Fluminense e com passagem marcante pelo Botafogo — onde conquistou títulos importantes —, o atacante já esteve na mira do Flamengo anteriormente, ainda na época em que atuava pelo Real Betis.

Mesmo sendo reserva na Seleção, o jogador mostrou seu valor ao entrar bem contra a França, sendo responsável pela assistência para o gol de Bremer. Com a expectativa de mais minutos em campo nos próximos jogos, Luiz Henrique segue em evidência, alimentando especulações sobre seu futuro — e mantendo viva a esperança da torcida rubro-negra de vê-lo vestindo a camisa do clube.

Entrosamento em treino viraliza e anima torcida brasileira

Um vídeo envolvendo Luiz Henrique e Léo Pereira durante treino da Seleção Brasileira viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores. Nas imagens, a dupla demonstra habilidade, entrosamento e descontração em atividades com bola, arrancando elogios pela sintonia dentro de campo.

O momento também tem um simbolismo curioso: os dois já foram rivais no futebol brasileiro, quando Luiz Henrique defendia o Botafogo e Léo Pereira atuava pelo Flamengo. Agora, dividindo o mesmo elenco, mostram que a parceria pode ser uma arma importante para o time comandado por Carlo Ancelotti, aumentando a expectativa em torno da equipe.