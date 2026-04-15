No dia 11 de abril, os brasileiros foram surpreendidos pelo anúncio do falecimento do ator e dublador Silvio Matos aos 82 anos. A triste notícia foi confirmada por diversos colegas de profissão do veterano.

E vale destacar que ela repercutiu tanto entre o público quanto entre a classe artística, tendo em vista que, por conta de sua extensa e variada trajetória, Matos se tornou uma inspiração para diversos colegas.

O veterano começou sua carreira nos palcos em meados da década de 1960. Porém, com o passar dos anos, ele conquistou espaço no rádio, no cinema, nas telenovelas e até mesmo na dublagem, se reinventando frequentmente.

Entre seus trabalhos mais marcantes, estão algumas produções da TV Globo, como as novelas A Favorita e Êta Mundo Bom!. Já no cinema, Matos integrou o elenco de sucessos como Minha Vida em Marte e Tô Ryca.

Ele também se tornou amplamente conhecido por sua atuação na internet, aparecendo como um membro recorrente do canal Parafernalha, no YouTube. Dessa forma, Matos conseguiu se manter relevante para diferentes gerações.

Reflexão de ator sobre a morte viraliza após seu falecimento

Embora seja mais conhecido por seu trabalho em produções humorísticas, Silvio Matos também divulgava, por meio das redes sociais, algumas reflexões com seus seguidores, as quais tornava marcantes por conta de sua voz singular.

Com a morte do ator, um vídeo em que ele discorre sobre a finitude da vida e a forma como as despedidas são encaradas acabou voltando a viralizar, sendo resgatado por internautas como forma de homenageá-lo.

No vídeo, Matos pontua que as realizações em vida são, inevitavelmente, deixadas para trás. A partir disso, ele reflete sobre a efemeridade da existência e a forma como a vida continua para os que ficam. Confira o material abaixo: