Astrônomos anunciaram oficialmente a data de um dos eventos celestes mais aguardados do século: o eclipse solar total mais longo registrado em mais de cem anos. O fenômeno, capaz de transformar o dia em uma noite parcial em diferentes regiões do planeta, já está confirmado no calendário e deve mobilizar milhões de curiosos, turistas e pesquisadores ao redor do mundo.

Segundo os cientistas, o eclipse ocorrerá em 2 de agosto de 2027, quando a Lua se alinhará de forma precisa entre a Terra e o Sol. Esse posicionamento fará com que a sombra lunar percorra uma faixa estreita do globo, provocando um escurecimento temporário.

O momento de totalidade poderá chegar a aproximadamente 6 minutos e 23 segundos — duração considerada excepcional, já que eclipses solares totais normalmente se limitam a poucos minutos. O chamado caminho de totalidade — região onde o Sol ficará completamente encoberto pela Lua — atravessará partes do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio.

Países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito poderão acompanhar o eclipse em sua totalidade. Depois, a sombra da Lua seguirá pela Península Arábica e pela costa oriental da África, com destaque para a região de Luxor, no Egito, onde o fenômeno deve atingir o máximo de cerca de 6 minutos e 23 segundos de escuridão.

Por que esse eclipse será tão raro e o que o torna histórico

A longa duração do eclipse solar total de 2027 está relacionada a uma combinação pouco comum de fatores astronômicos, como a posição da Lua em seu ponto mais próximo da Terra e o alinhamento preciso entre os três astros. Essa configuração permite que a Lua cubra completamente o disco solar por mais tempo do que o habitual, criando um espetáculo raro até mesmo para padrões científicos.

Além do impacto visual, o fenômeno representa uma oportunidade valiosa para pesquisadores estudarem a coroa solar, o comportamento da atmosfera do Sol e efeitos do escurecimento temporário sobre o clima e a fauna local. Para o público, será uma chance única de presenciar um dos eventos naturais mais impressionantes do século, reforçando o interesse global pela observação astronômica.