Além de ser uma das marcas mais populares do mundo, a Coca-Cola ainda domina o mercado de refrigerantes no Brasil há décadas, marcando presença em mais de 90% dos lares do país.

Apesar disso, essa não foi a única justificativa por trás da decisão da empresa de selecionar o território brasileiro para abrigar sua maior fábrica, tendo em vista que o país aparece em 4º lugar no ranking de maiores consumidores de Coca-Cola.

Situada no município de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, a fábrica, que atualmente ocupa cerca de 190 mil m², fica muito próxima de rodovias cruciais e centros urbanos importantes, o que facilita a distribuição do produto para grandes centros consumidores.

Inaugurada originalmente em 1993, a unidade passou por sucessivos processos de modernização que elevaram o nível de automação e ampliaram a capacidade produtiva, hoje estimada em cerca de 2 bilhões de litros de bebidas por ano.

E é importante ressaltar que a fábrica não é importante apenas para a Coca-Cola, já que ela também exerce impacto socioeconômico para o país. Afinal, além de empregar quase 2 mil funcionários, ela ainda gera milhares de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia.

Coca-Cola pretende ampliar produção e logística no Brasil

Mesmo já possuindo uma forte presença nacional, sobretudo por conta da gigantesca fábrica em Jundiaí, a Coca-Cola anunciou, em março deste ano, a existência de um ambicioso plano para ampliar sua presença no país.

Conforme revelado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante um evento oficial no Palácio do Planalto, a empresa pretende investir cerca de R$ 30 bilhões para construir novas unidades e centros de distribuição em todas as regiões do país ao longo dos próximos quatro anos.

Caso tudo ocorra conforme o planejado, a Coca-Cola poderá reafirmar sua posição de liderança no país e, com isso, fortalecer ainda mais sua presença no mercado brasileiro, ampliando a vantagem sobre os concorrentes.