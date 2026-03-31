A maior fábrica da Coca-Cola no mundo está localizada em Jundiaí, no interior paulista. Como a cidade fica próxima de importantes rodovias e centros consumidores, isso facilita a distribuição da bebida para diferentes regiões do país.
A fábrica funciona praticamente 24 horas por dia para atender à alta demanda, com a produção anual chegando a 2 bilhões de litros de bebidas e abastecendo uma parcela grande do mercado brasileiro.
Essa escala coloca a unidade entre as mais importantes da empresa no mundo, tanto em volume quanto em eficiência operacional.
Estrutura e funcionamento
A unidade conta com diversas linhas de produção operando simultaneamente. Nessas linhas, o processo é dividido em etapas automatizadas, como envase, fechamento, rotulagem e embalagem.
Grande parte das operações é realizada por máquinas, o que garante padronização e alta produtividade. Os funcionários atuam principalmente no controle de qualidade, manutenção e monitoramento dos sistemas.
Outro destaque da unidade é o armazém vertical automatizado, que organiza os produtos de forma eficiente, reduzindo espaço físico e agilizando a logística interna.
Impacto econômico na região
A instalação da fábrica contribuiu diretamente para o crescimento de Jundiaí e cidades próximas. Foram gerados cerca de 1.300 empregos, entre diretos e indiretos, além de investimentos em infraestrutura, como melhorias em vias de acesso e transporte.
Sustentabilidade e uso de recursos
Mesmo com alta capacidade produtiva, a fábrica adota práticas para reduzir impactos ambientais. Um dos principais focos é o uso eficiente da água, com sistemas de reaproveitamento e tecnologias que diminuem o consumo ao longo do processo produtivo.
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