A maior fábrica da Coca-Cola no mundo está localizada em Jundiaí, no interior paulista. Como a cidade fica próxima de importantes rodovias e centros consumidores, isso facilita a distribuição da bebida para diferentes regiões do país.

A fábrica funciona praticamente 24 horas por dia para atender à alta demanda, com a produção anual chegando a 2 bilhões de litros de bebidas e abastecendo uma parcela grande do mercado brasileiro.

Essa escala coloca a unidade entre as mais importantes da empresa no mundo, tanto em volume quanto em eficiência operacional.

Estrutura e funcionamento

A unidade conta com diversas linhas de produção operando simultaneamente. Nessas linhas, o processo é dividido em etapas automatizadas, como envase, fechamento, rotulagem e embalagem.

Grande parte das operações é realizada por máquinas, o que garante padronização e alta produtividade. Os funcionários atuam principalmente no controle de qualidade, manutenção e monitoramento dos sistemas.

Outro destaque da unidade é o armazém vertical automatizado, que organiza os produtos de forma eficiente, reduzindo espaço físico e agilizando a logística interna.

Impacto econômico na região

A instalação da fábrica contribuiu diretamente para o crescimento de Jundiaí e cidades próximas. Foram gerados cerca de 1.300 empregos, entre diretos e indiretos, além de investimentos em infraestrutura, como melhorias em vias de acesso e transporte.

Sustentabilidade e uso de recursos

Mesmo com alta capacidade produtiva, a fábrica adota práticas para reduzir impactos ambientais. Um dos principais focos é o uso eficiente da água, com sistemas de reaproveitamento e tecnologias que diminuem o consumo ao longo do processo produtivo.