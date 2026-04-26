A maior fábrica de bebidas do Brasil impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela sua capacidade de produção gigantesca. Localizada em Uberlândia, a unidade já produziu mais de 15 bilhões de latas desde 2020, operando de forma ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O complexo pertence à Ambev, uma das maiores companhias do setor no mundo. A estrutura funciona como um verdadeiro polo industrial, com tecnologia avançada e sistemas automatizados que permitem controlar toda a produção em tempo real, garantindo eficiência e alto volume de fabricação.

Além da produção massiva, a fábrica tem impacto direto na economia da região, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. O local também movimenta setores como transporte, comércio e serviços, consolidando-se como um dos principais motores econômicos do Triângulo Mineiro.

Outro ponto que chama atenção é o tamanho da operação, que ocupa uma área gigantesca e reúne linhas de produção, centros logísticos e estruturas de armazenamento. A unidade é frequentemente comparada a uma “cidade industrial”, tamanha a complexidade e o fluxo constante de atividades ao longo do dia.

Produção faz da unidade uma das maiores do mundo

A fábrica da Ambev se destaca por operar sem pausas há anos, um feito possível graças ao uso de tecnologia avançada e automação industrial. Sistemas inteligentes monitoram cada etapa da produção, desde o envase até a distribuição, garantindo padrão de qualidade e rapidez no atendimento ao mercado.

Com isso, a unidade de Uberlândia não só lidera no Brasil, como também se posiciona entre as maiores operações do setor global. O modelo adotado pela empresa mostra como inovação e escala podem caminhar juntas para atender uma demanda cada vez maior por bebidas no país e no mundo.