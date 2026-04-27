Uma das líderes globais do setor de máquinas pesadas, a Sany Group, confirmou a instalação de uma nova fábrica no Brasil. O projeto será implantado na região de Campinas, no interior de São Paulo, considerada um dos principais polos industriais do país. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de ampliar sua presença no mercado nacional.

A nova planta será voltada à produção de caminhões e máquinas da chamada “linha amarela”, utilizadas principalmente em obras de infraestrutura e construção civil. Inicialmente, a operação funcionará no modelo CKD, com montagem de equipamentos que chegam desmontados do exterior.

Com o tempo, a empresa pretende aumentar o índice de nacionalização dos componentes produzidos no Brasil. A meta é adaptar os produtos às necessidades do mercado brasileiro. O impacto econômico promete ser significativo, com a geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos ao longo da cadeia produtiva.

Só na fase inicial, a empresa projeta ampliar seu quadro de funcionários no país de cerca de 400 para mais de 600 colaboradores. Além disso, a chegada da fábrica deve impulsionar setores como logística, serviços e fornecedores locais. A movimentação tende a fortalecer ainda mais a economia da região de Campinas.

A escolha do interior paulista não foi por acaso, já que a região oferece infraestrutura logística, mão de obra qualificada e proximidade com grandes centros consumidores. A nova unidade também faz parte de um plano mais amplo de expansão da companhia no Brasil. Com isso, o país se consolida como um mercado estratégico para a indústria de máquinas pesadas.

Projeto industrial reforça interior paulista como polo estratégico

A instalação da fábrica na região de Campinas reforça o protagonismo do interior de São Paulo no cenário industrial brasileiro. A área já é reconhecida por sua forte concentração de empresas, além de contar com excelente infraestrutura de transporte e tecnologia. Esse ambiente favorece a chegada de novos investimentos e amplia a competitividade da região.

Além disso, a presença da nova unidade deve estimular o desenvolvimento de fornecedores e parceiros locais. A cadeia produtiva tende a se expandir, gerando oportunidades em diferentes setores da economia. O efeito multiplicador pode impactar positivamente não apenas Campinas, mas toda a região metropolitana.