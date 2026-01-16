No coração da Serra Gaúcha, o inverno deixou de ser uma estação passageira para se tornar uma experiência permanente. Na cidade de Gramado, o Snowland consolidou-se como o primeiro parque de neve indoor do Brasil, apresentando o feito tecnológico de manter montanhas geladas mesmo sob o sol escaldante do verão. O empreendimento, que iniciou suas atividades em 2013, já recebeu milhões de pessoas e planeja um crescimento ainda mais robusto para os próximos ciclos, impulsionado pela consolidação de seu modelo de negócio inovador.

Um refúgio glacial em pleno clima tropical

O diferencial da estrutura é a sua área de resfriamento, um galpão imenso que abriga uma pista de 120 metros de extensão. Ali, as temperaturas são mantidas rigorosamente negativas, variando entre três e cinco graus abaixo de zero. Para o turista, a experiência permite a prática de modalidades como snowboard e esqui, além de atividades familiares como o tubing e a patinação no gelo. O pacote de entrada geralmente disponibiliza o vestuário térmico necessário para enfrentar o ambiente glacial, garantindo que o visitante sinta o frio intenso sem precisar sair do território nacional. Além da montanha, o vilarejo alpino oferece simuladores e áreas lúdicas para o público infantil.

Educação e sustentabilidade entre as montanhas

Para aqueles que nunca tiveram contato com esportes de inverno, o complexo oferece uma escola dedicada ao ensino de técnicas básicas. Mais do que diversão, o espaço integra temas como climatologia e preservação ambiental em sua grade, atraindo inclusive grupos estudantis para visitas técnicas. O cuidado com o meio ambiente também aparece na gestão energética, já que parte do consumo do parque provém de fontes renováveis adquiridas no mercado livre de eletricidade. Além disso, uma brigada especializada monitora a qualidade do ar e a estabilidade da montanha de forma constante para garantir o bem-estar dos banhistas de neve.

Recuperação financeira e planos de expansão

Após enfrentar períodos desafiadores devido a crises regionais recentes, a administração do parque celebra uma recuperação sólida em suas margens de lucro. O sucesso em Gramado motivou o anúncio de uma nova unidade em São Paulo, com um aporte de 200 milhões de reais para atrair o público do Sudeste, que já representa boa parte dos frequentadores atuais. Com centenas de postos de trabalho gerados direta e indiretamente, o empreendimento firmou-se como um pilar do entretenimento, operando em total sinergia com grandes eventos da serra, como o Festival de Cinema e o Natal Luz. Para quem deseja conhecer o local, a recomendação principal é a compra de ingressos antecipados pela internet para evitar filas.