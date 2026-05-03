Quando pensamos em animais enormes do oceano, é comum imaginar criaturas perigosas, mas a verdade é que o maior peixe do mundo é bem diferente disso. Mesmo podendo chegar perto dos 10 metros de comprimento, ele é conhecido por ser calmo e não representar ameaça.

Apesar do tamanho, esse peixe não caça grandes presas e sua alimentação é baseada em seres bem pequenos, como plâncton e peixinhos. Ele nada devagar com a boca aberta, filtrando a água para capturar o alimento. Em um único dia, pode consumir cerca de 21 kg, o que parece muito, mas é pouco se comparado ao seu tamanho.

Onde esse peixe vive

Esse gigante costuma viver em oceanos de águas mais quentes, principalmente em regiões tropicais, e pode aparecer tanto perto da costa quanto em áreas mais afastadas. Como é um animal tranquilo, muitas pessoas têm interesse em observá-lo de perto, especialmente durante mergulhos.

Além de grande, cientistas acreditam ele pode viver até 70 anos, mas ainda existem muitas dúvidas sobre seus hábitos e comportamento, e isso faz com que ele continue sendo um animal bastante estudado.

O que se sabe é que, mesmo sendo enorme, ele vive de forma pacífica e tem um papel importante no equilíbrio dos oceanos.