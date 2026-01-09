O One Tower, localizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se tornou o maior prédio do Brasil, atingindo quase 300 metros de altura e dominando o horizonte da cidade. Reconhecida por suas praias paradisíacas e por atrair um público de alto poder aquisitivo, Balneário Camboriú se consolida como um polo de luxo e sofisticação no Sul do país.

Neste cenário, o One Tower simboliza o ápice desse crescimento imobiliário, oferecendo apartamentos de alto padrão e vistas deslumbrantes para o mar e a cidade. O prédio foi desenvolvido pela FG Empreendimentos e conta com incríveis 84 pavimentos.

Sua altura é equivalente a quase três campos de futebol empilhados, o que explica por que o edifício rapidamente se tornou um novo marco de Balneário Camboriú. A cidade já era conhecida pela grande concentração de arranha-céus, e o One Tower reforça essa imagem ao assumir o topo da lista nacional.

O ranking internacional é compilado pelo Skyscraper Center, plataforma que registra os prédios mais altos do mundo. Além de Balneário Camboriú, outras cidades de Santa Catarina também começaram a aparecer na lista, evidenciando uma mudança no eixo da construção vertical no Brasil.

Astro do futebol tem apartamento no prédio One Tower

A família de Cristiano Ronaldo, astro internacional do futebol, é um dos nomes mais comentados quando se fala em moradores do One Tower, o maior prédio residencial do Brasil, em Balneário Camboriú. O jogador português adquiriu dois apartamentos de alto padrão no edifício, cada um avaliado em cerca de R$ 14 milhões, garantindo espaço de sobra para morar com conforto e privacidade.

A presença de Cristiano Ronaldo e sua família no One Tower também chamou atenção durante datas comemorativas, como o Réveillon 2022/2023, quando eles foram vistos aproveitando as festas no condomínio. Com vistas panorâmicas para o mar e infraestrutura exclusiva, os apartamentos proporcionam um estilo de vida de luxo, combinando segurança, conforto e sofisticação.