O estado do Mato Grosso, líder nacional na produção de soja e carne bovina, vive uma contradição quando o assunto é abastecimento interno de alimentos frescos. Mesmo com forte presença no cenário agrícola brasileiro, a região sofre com a falta de frutas, verduras e legumes, realidade que afeta diretamente o consumo diário da população.

Em cidades como Sinop, no norte do estado, a dependência de produtos vindos de outras regiões do país chega a níveis expressivos. De acordo com José Pedro Serafini, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, aproximadamente 95% dos alimentos do setor hortifrutigranjeiro consumidos no município são importados de outros estados. As informações são do Globo Rural.

Por que falta produção local?

A ausência de uma cadeia robusta de produção interna está ligada a uma série de fatores estruturais e climáticos. Um dos pontos principais é o alto valor da terra no estado, considerado um dos mais valorizados do país e amplamente direcionado ao cultivo de grãos, atividade economicamente mais atraente.

Além disso, a logística complica o cenário. Por serem extremamente perecíveis, frutas e hortaliças exigem transporte rápido e eficiente. No entanto, as longas distâncias entre cidades mato-grossenses tornam o processo caro e dificultam a competitividade frente a produtos vindos de outros estados.

Outro desafio é o clima regional: a estação seca pode se estender por até seis meses, o que demanda sistemas de irrigação robustos. Muitos produtores, porém, não dispõem de reservatórios e tecnologia adequados para sustentar grandes áreas irrigadas.