Receber um salário mensal na casa dos seis dígitos ainda está longe da realidade da maioria dos brasileiros. Mesmo em posições de comando, são raros os cargos que oferecem remuneração fixa nesse patamar, sem a necessidade de bônus ou participação nos lucros.

Ainda assim, um levantamento recente aponta que alguns profissionais conseguem alcançar o maior salário fixo atualmente pago no país. Trata-se de funções bastante específicas, associadas ao topo da hierarquia corporativa, à gestão estratégica e a decisões que influenciam diretamente o desempenho de grandes empresas.

Atualmente, o maior salário fixo mensal identificado no país chega a R$ 100 mil. Esse patamar é alcançado por apenas cinco cargos, majoritariamente ligados à área da saúde e, em um caso específico, ao setor de varejo. São posições ocupadas por profissionais com elevado grau de responsabilidade, ampla experiência e sólido conhecimento técnico.

Os cargos que têm remuneração fixa mensal de exatamente R$ 100 mil são:

Superintendente ou Diretor Médico

Setor: Saúde (serviços em saúde)

Head de Unidade de Negócios

Setor: Saúde (dispositivos médicos)

Gerente Geral

Setor: Saúde (dispositivos médicos)

Head de Unidade de Negócios

Setor: Saúde (indústria farmacêutica)

General Manager

Setor: Varejo

Esses profissionais atuam em cargos estratégicos, normalmente no mais alto nível da estrutura corporativa. São responsáveis por decisões que envolvem grandes orçamentos, equipes numerosas e impactos nos resultados de longo prazo das empresas.

Responsabilidade alta e poucas vagas explicam salários fora da curva

As funções que alcançam o maior salário fixo do país estão diretamente ligadas à condução estratégica dos negócios e à tomada de decisões que afetam o desempenho financeiro das empresas. Em comum, esses cargos exigem domínio técnico, visão de longo prazo e capacidade de liderar equipes complexas em ambientes de alta pressão.

Além disso, o número reduzido de vagas ajuda a explicar a remuneração elevada. São posições disputadas, geralmente ocupadas por profissionais com décadas de experiência, formação sólida e histórico comprovado de resultados, o que torna esse patamar salarial uma exceção no mercado de trabalho brasileiro.