A Argentina aprovou uma mudança significativa em sua legislação penal que vem gerando debates intensos dentro e fora do país. O Congresso argentino decidiu reduzir a idade de responsabilidade criminal de 16 para 14 anos, permitindo que adolescentes mais jovens possam ser julgados e punidos pela Justiça em casos de crimes.

A medida foi impulsionada pelo governo do presidente Javier Milei e passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado, consolidando uma das principais reformas na área de segurança pública. Com a nova regra, jovens de 14 e 15 anos poderão responder criminalmente por atos ilícitos, especialmente em situações consideradas graves, como homicídio, sequestro e abuso.

Antes, menores de 16 anos não podiam ser julgados criminalmente no país. A mudança estabelece ainda que esses adolescentes cumpram medidas em locais separados dos adultos, como instituições específicas ou alas isoladas do sistema prisional.

O governo argentino defende que a redução da maioridade penal é uma resposta necessária ao aumento da sensação de insegurança e à participação de jovens em crimes violentos. Para as autoridades, adolescentes dessa faixa etária já têm consciência de seus atos e devem ser responsabilizados por eles.

Medida reacende debate sobre punição de adolescentes

A redução da maioridade penal na Argentina reacendeu uma discussão que também é frequente em outros países, como o Brasil. Especialistas apontam que decisões desse tipo costumam surgir em momentos de comoção social, principalmente após crimes violentos envolvendo menores de idade. No entanto, há divergências sobre a eficácia de endurecer leis como forma de combater a criminalidade juvenil.

Enquanto defensores acreditam que punições mais duras podem inibir crimes, críticos alertam que o encarceramento precoce pode aumentar a reincidência e dificultar a reintegração social desses jovens. O tema, portanto, segue longe de um consenso e deve continuar no centro dos debates políticos e sociais nos próximos anos.