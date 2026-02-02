Uma mansão histórica localizada no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, será palco de uma comemoração neste domingo, 8 de fevereiro. Construído na década de 1940, o imóvel conhecido como Mansão Alvite chama atenção tanto pelo luxo quanto pelo valor do aluguel, que gira em torno de R$ 80 mil.

O espaço é considerado um dos mais exclusivos e tem localização estratégica. Do alto de Santa Teresa, a mansão oferece vista para pontos turísticos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

Festa deve reunir até 300 convidados

A celebração foi planejada para receber cerca de 300 convidados ao longo da tarde. O cardápio escolhido segue uma linha tradicional: uma feijoada será servida aos convidados. O evento acontece em um período de intensa movimentação na cidade, em meio à rotina de ensaios de Carnaval e bailes que movimentam o centro da cidade.

A anfitriã da comemoração é a apresentadora Sabrina Sato, que completa 45 anos. Como é rainha de bateria em duas cidades, a apresentadora escalou as baterias da Vila Isabel, do Rio, e da Gaviões da Fiel, de São Paulo, para se apresentarem na festa.

Sabrina ajustou sua agenda profissional para conseguir celebrar o aniversário em meio à intensa rotina carnavalesca.