Com mais de seis décadas de carreira, diversos filmes de sucesso no currículo e um e uma longa lista de premiações, Sir Anthony Hopkins certamente merece ser considerado um dos maiores atores de todos os tempos.

Além disso, ao longo de sua trajetória, o veterano também construiu uma fortuna que, embora não seja tão expressiva quanto a de outras estrelas, como Tom Cruise e Arnold Schwarzenegger, ainda é significativamente alta.

De acordo com a revista Forbes, Hopkins acumula um patrimônio estimado em cerca de US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 900 milhões, na cotação atual). Mas vale lembrar que, em 2025, sua fortuna sofreu um impacto significativo.

Afinal, na época, sua propriedade central, que está situada em um complexo residencial em Pacific Palisades e foi adquirida por cerca de US$ 6 milhões (R$ 29 milhões), acabou sendo afetada pelos incêndios florestais que assolaram a região de Los Angeles.

O imóvel, que contava com quatro quartos e cinco banheiros, foi totalmente destruído pelo fogo. E embora isso não tenha necessariamente abalado a estabilidade financeira de Hopkins, o ocorrido levou o ator a reavaliar seus investimentos na região.

Origem da fortuna de Anthony Hopkins: de onde vem o dinheiro do ator?

Conforme mencionado anteriormente, o patrimônio de US$ 160 milhões de Hopkins está longe de figurar entre os maiores da indústria cinematográfica, uma vez que há até mesmo estrelas bilionárias.

Contudo, é relevante destacar que uma parcela significativa da fortuna do ator deriva, majoritariamente, de sua carreira no setor, tanto pela participação direta em produções de sucesso quanto pelos direitos autorais residuais.

Ele também obtém ganhos significativos por meio de outras formas de arte, como a música e a pintura, e também possui investimentos no mercado financeiro e imobiliário. Entretanto, é sua lendária trajetória nas telas que acaba se consolidando como sua maior fonte de renda.