Frequentemente apontada como uma das celebridades mais ricas do mundo, a cantora e empresária Rihanna é dona de uma fortuna bilionária, arrecadada tanto por sua brilhante carreira na música quanto por sua bem-sucedida trajetória no mercado da beleza.

Logicamente, um patrimônio nessas proporções facilitaria para que a artista, conhecida mundialmente por hits como “Umbrella” e “Diamonds”, pudesse adquirir verdadeiros palácios, como sua gigantesca mansão em Beverly Hills, na região metropolitana de Los Angeles.

Contando com cerca de 700 m² de área construída, o imóvel impressiona por sua imponência, sendo capaz de se destacar mesmo estando situado em um dos bairros mais exclusivos dos Estados Unidos.

Mas vale destacar que essa característica também está associada à estrutura da mansão, que une o conforto contemporâneo ao charme da arquitetura histórica, uma vez que seu projeto original data de 1930.

A combinação do glamour clássico com reformas estratégicas resultou em um imóvel que pode ser considerado mais um grande marco positivo na trajetória imobiliária de Rihanna, que também é dona de outras propriedades de luxo igualmente impressionantes.

Por dentro da mansão: detalhes sobre o imóvel de Rihanna

A mansão, que reúne em sua ampla área construída cinco quartos e sete banheiros, tem como um de seus destaques a valorização da luminosidade, já que grandes janelas e portas de vidro permitem pleno aproveitamento da luz natural.

Além disso, o imóvel ainda dispõe de uma cozinha gourmet e salas de estar e áreas de convivência integradas, bem como de espaços externos destinados ao entretenimento e ao descanso, que incluem um amplo pátio e uma piscina privativa.

A propriedade de Rihanna também se destaca pela exclusividade, uma vez que, além de estar próxima das residências de artistas como Madonna e Paul McCartney, ainda fica situada em um beco sem saída isolado, o que garante maior privacidade à cantora e sua família.