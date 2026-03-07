A partir do próximo mês, o Rio de Janeiro pode se despedir de uma verdadeira joia histórica, já que a clássica mansão da família Amaral, a antiga proprietária da rede de supermercados Disco, será demolida para dar lugar a um condomínio de luxo.

A residência, que fica no Leblon, na Zona Sul da cidade, e já carregou o título de “mansão mais cara do Brasil”, ocupa cerca de 22% do terreno do local em que está situada com seus 4 mil metros quadrados e chama atenção por seus detalhes requintados.

Afinal, além de apresentar uma arquitetura inspirada no estilo inglês, a mansão ainda conta com seis suítes, salas de estar e jantar amplas, 18 banheiros, um estúdio de música, 15 vagas de garagem, uma sala de reuniões, uma biblioteca, uma sauna e uma área de lazer que conta até mesmo com uma piscina semiolímpica.

A empresa Mozak, atual responsável pelo imóvel, chegou a promover um evento de despedida no terreno da mansão com o objetivo de marcar simbolicamente o fim de um ciclo da propriedade. A ocasião contou apenas com a presença de clientes e convidados.

Por que mansão histórica vai se transformar em condomínio?

Conforme mencionado anteriormente, a antiga mansão ocupa uma parcela relativamente pequena do terreno em que está situada, que conta com mais de 11 mil metros quadrados no total. E a Mozak pretende explorar este espaço plenamente.

Vale lembrar que, logo após a compra, a empresa se mostrou disponível a revender a mansão caso surgissem clientes interessados. Contudo, a confirmação da demolição comprova que nenhum acordo foi firmado ao longo dos anos.

Agora, o imóvel dará lugar ao “Estância Pernambuco”, que terá espaço para dez casas no total, mas seguirá oferecendo aos compradores um nível elevado de conforto, contando com diversas atrações de luxo, como quadras esportivas privativas e um lago natural.