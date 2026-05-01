A maior mansão do Brasil chama atenção não apenas pelo tamanho impressionante, mas também pelo valor astronômico. Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a propriedade, localizada em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao seu marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr.

Com aproximadamente 17,8 mil metros quadrados de área construída, a mansão impressiona pela estrutura que mais se assemelha a um resort particular. O espaço conta com 18 quartos, 14 banheiros, cinema com capacidade para dezenas de pessoas, além de amplas áreas de lazer e jardins inspirados em pontos turísticos europeus.

O luxo vai além do convencional: a residência possui hangar para até quatro aeronaves, garagem subterrânea para diversos carros, quadra esportiva e piscinas distribuídas pela propriedade. Esses elementos fazem com que o imóvel ultrapasse o conceito de casa e seja frequentemente comparado a um verdadeiro complexo de entretenimento.

A mansão pertence à apresentadora do programa “Sensacional”, exibido na RedeTV!, que vive no local com a família. Ao longo dos anos, o imóvel se tornou símbolo de alto padrão no Brasil e reforça o nível de riqueza e exclusividade presente no mercado imobiliário de luxo do país.

Estrutura impressiona e coloca imóvel entre os mais luxuosos do mundo

Além do tamanho, o nível de detalhes e sofisticação da mansão chama atenção. Ambientes amplos, tecnologia integrada e espaços planejados para lazer e conforto fazem do imóvel um dos mais completos já construídos no Brasil, rivalizando com propriedades de alto padrão internacionais.

A repercussão nas redes sociais e na mídia mostra como o interesse por imóveis de luxo segue em alta. No caso da residência de Daniela Albuquerque, a combinação de tamanho, localização privilegiada e estrutura diferenciada ajuda a explicar por que ela é considerada a maior e uma das mais caras do país.