Quando uma empresa está presente em várias cidades, se deslocar rápido faz muita diferença. E o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, percebeu isso e passou a tratar suas viagens como parte importante do trabalho, buscando formas de economizar tempo.

Um dos principais aliados na rotina do empresário é o helicóptero Leonardo AW169, um modelo que custa por volta de R$ 50 milhões. Ele pode atingir cerca de 280 km/h, o que permite ir de uma cidade a outra muito mais rápido do que de carro. Além disso, a cabine é confortável e silenciosa, o que proporciona viagens agradáveis.

Muito além do luxo

Apesar de chamar atenção pelo visual e pelo valor, o helicóptero não é um simples item de luxo, já que ele faz parte da rotina de trabalho de Hang, sendo utilizado para visitar obras, participar de reuniões e acompanhar de perto o funcionamento das lojas.

Foto: Instagram/Aplace2land

Frota que acompanha o crescimento

Além do helicóptero, a empresa também conta com jatos executivos como o Bombardier Learjet 45, o Challenger 350 e o Global 6000. Essas aeronaves ajudam em viagens mais longas, oferecendo maior rapidez para trajetos entre estados ou regiões mais distantes.