Uma nova marca de luxo chinesa está prestes a desembarcar no Brasil e promete mexer com o mercado premium. Trata-se da IM Motors, divisão de alto padrão ligada à MG Motor, que chega com foco em carros elétricos sofisticados. A proposta é clara: competir diretamente com gigantes como BMW e Audi.

A estreia da marca está prevista para o segundo semestre de 2026 e deve acontecer com um SUV cupê elétrico. O modelo mais cotado é o IM LS6, que já foi flagrado em testes no Brasil e impressiona pelos números. Ele pode entregar até 751 cv de potência e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos. Além disso, a autonomia pode chegar a 624 km, com recarga ultrarrápida.

A estratégia da MG é utilizar sua própria rede de concessionárias para vender os modelos da nova divisão. A expectativa é expandir a presença no país, passando de cerca de 25 para até 70 pontos de venda. Dentro dessas lojas, haverá espaços exclusivos dedicados à IM Motors. Isso mostra que a marca chega com planejamento sólido e foco no crescimento.

O objetivo é posicionar a IM Motors como uma alternativa direta às marcas premium já consolidadas no Brasil, como BMW, Audi, Mercedes-Benz e Volvo. A aposta está em tecnologia, eletrificação e alto desempenho para conquistar espaço entre consumidores exigentes. Com isso, a disputa no segmento de luxo promete ficar ainda mais acirrada nos próximos anos.

Tecnologia avançada e eletrificação são os principais diferenciais

Os modelos da IM Motors chegam com foco total em inovação e eletrificação. A marca aposta em sistemas de condução avançados, interior altamente tecnológico e soluções voltadas para conforto e desempenho. Em alguns casos, há até versões com autonomia estendida, combinando motor elétrico com gerador a combustão.

Além disso, a chegada da nova marca faz parte de um plano maior do grupo SAIC para crescer no Brasil. A ideia é fortalecer a presença no país com produtos mais sofisticados e ampliar a competitividade frente a outras chinesas que já atuam no segmento premium. Com isso, o consumidor brasileiro ganha mais opções no mercado de luxo.