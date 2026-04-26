A mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu (GO) e reconhecida por ser a única empresa no Brasil que produz terras raras em grande escala de forma comercial, foi adquirida em um acordo internacional avaliado em mais de R$ 2 bilhões.

O controle da operação passou para a empresa norte-americana USA Rare Earth, que realizou a compra como parte de um plano para garantir acesso a minerais importantes fora do controle da Ásia. O negócio faz da Serra Verde uma peça importante na disputa mundial por materiais usados em tecnologia.

Ativo importante para a tecnologia

A Serra Verde possui relevância por extrair terras raras, elementos fundamentais para a fabricação de ímãs de alta performance, baterias, equipamentos eletrônicos e tecnologias ligadas à energia limpa. Com a aquisição, toda a produção passa a ser direcionada para os mercados ocidentais.

Contrato de longo prazo e expansão

A transação inclui um acordo de fornecimento de cerca de 15 anos, garantindo uma renda mais estável e uma operação mais segura. Esse modelo cria condições para investimentos na expansão da mina, incluindo estudos para uma nova etapa produtiva prevista para os próximos anos.

Nova estrutura e próximos passos

Mesmo após a venda, os antigos investidores da Serra Verde permanecem no negócio com participação minoritária. Segundo informações do site Exame, o fechamento definitivo do acordo ainda depende de aprovações regulatórias no Brasil e no exterior, com expectativa de conclusão ao longo deste ano.