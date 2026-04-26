Uma notícia surpreendeu muitos fãs do jogador Neymar: ele não aparece na prévia oficial do álbum da Copa do Mundo deste ano. Mesmo que o álbum não defina quem vai jogar o torneio, a falta do jogador acabou levantando dúvidas sobre sua convocação para a competição.

Nomes que aparecem no álbum

O álbum, produzido pela Panini, já começou a circular em alguns países da Europa e trouxe uma lista com jogadores que foram convocados recentemente. Entre eles estão Vini Jr., Raphinha, João Pedro, Gabriel Martinelli, entre outros.

Enquanto isso, a ausência de Neymar no álbum levanta ainda mais questionamentos sobre a convocação e sobre o momento atual do jogador, já que ele não vive sua melhor fase. Entre lesões e falta de sequência nos jogos, o atleta tem enfrentado dificuldades para retomar o nível de antigamente. Por isso, hoje ele já não é mais visto como presença certa na lista final da Seleção.

Mesmo assim, sua trajetória ainda pesa bastante e ele segue sendo um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro, o que mantém aberta a possibilidade de voltar a ser convocado.

Nada está decidido ainda

Apesar de toda a repercussão, é importante lembrar que o álbum não define quem estará na Copa. A lista oficial ainda será anunciada pelo treinador Carlo Ancelotti, no dia 18 de maio, e mudanças podem acontecer até lá.