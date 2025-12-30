A astróloga Márcia Fernandes, popularmente conhecida como Márcia Sensitiva, agitou as redes ao divulgar quais signos, na visão dela, devem viver um ano de maior fluidez, sorte e prosperidade em 2026. No topo do ranking aparecem Áries, Leão e Sagitário — o trio de fogo que, segundo a especialista, será especialmente favorecido no campo financeiro e profissional.

Márcia aponta ainda que Aquário e Gêmeos completam o grupo dos mais beneficiados energeticamente, ocupando a quarta e quinta posições. Para os arianos, ela prevê um ciclo com menos obstáculos e mais abertura para crescimento. “Áries deve experimentar um período de estabilidade e avanço”, afirmou ao divulgar o ranking em suas redes sociais.

Signos com mais desafios pela frente

Assim como destacou os mais favorecidos, a astróloga também listou aqueles que podem enfrentar um período mais exigente. Virgem aparece no topo da lista de desafios para 2026, seguido por Câncer e Touro. De acordo com Márcia, essas transformações podem exigir mais jogo de cintura, mas não devem ser interpretadas como algo exclusivamente negativo.

O ranking completo divulgado pela astróloga ficou assim:

Virgem

Câncer

Touro

Aquário

Escorpião

Capricórnio

Libra

Peixes

Leão

Gêmeos

Sagitário

Áries

Mesmo com as pressões previstas, ela acredita que os virginianos tendem a encerrar o ano mais fortalecidos e com aprendizados importantes.

Previsões para a vida amorosa

Durante participação no programa Melhor da Tarde, na Band, Márcia fez outra previsão que virou assunto nas redes. De acordo com ela, o ano de 2026 será marcado por revelações no campo afetivo. Em tom descontraído, afirmou que os meses de fevereiro e setembro serão especialmente intensos: “Todas as traições vão aparecer”, disse, arrancando risos da apresentadora.

A astróloga explica que esses períodos serão influenciados por uma “energia de transparência”, capaz de expor situações escondidas e colocar muitos relacionamentos à prova.