Muita gente acredita que a geladeira é o melhor lugar para conservar frutas por mais tempo, mas isso não vale para a banana. Especialistas explicam que o frio pode prejudicar a fruta, escurecendo rapidamente a casca e alterando a aparência, mesmo quando a polpa ainda está boa para consumo.

A baixa temperatura afeta as células da casca da banana e provoca manchas escuras que dão a impressão de que a fruta estragou. Por isso, guardá-la no refrigerador pode acabar causando desperdício, já que muitas pessoas descartam a banana por causa do aspecto visual.

O local mais indicado para armazenar a fruta é um ambiente seco, fresco e bem ventilado, longe da luz direta do sol ou de fontes de calor. Uma prateleira da cozinha, um armário aberto ou até um suporte para pendurar bananas podem ajudar a conservar a fruta por mais tempo.

Outro cuidado importante é evitar deixar as bananas junto de outras frutas. Isso acontece porque muitos alimentos liberam etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento e pode fazer com que as bananas fiquem maduras ou estraguem mais rapidamente.

Dicas simples podem fazer as bananas durarem mais

Além de escolher o lugar certo para guardar as bananas, alguns truques simples ajudam a prolongar a durabilidade da fruta. Uma das técnicas mais conhecidas é envolver o cabo da banana ou da penca com plástico-filme ou papel-alumínio, reduzindo a liberação do gás responsável pelo amadurecimento.

Outra recomendação é separar as bananas do cacho ou pendurá-las em suportes específicos. Isso melhora a circulação de ar ao redor da fruta e evita que elas se machuquem ao ficarem pressionadas em superfícies, ajudando a manter a textura e o sabor por mais tempo.