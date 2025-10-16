O governo de São Paulo colocou em prática, a partir de 1º de julho de 2025, um novo piso salarial estadual no valor de R$ 1.804,00. O reajuste foi oficializado por meio da Lei nº 18.153/2025 e representa um acréscimo de 10% em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.640,00. A medida busca valorizar o trabalhador paulista e adequar os salários ao custo de vida mais elevado do estado, superando o mínimo nacional em vigor.

Quem será beneficiado pelo novo piso

O novo salário mínimo paulista contempla profissionais de diversas áreas que não possuem piso salarial definido em lei federal, acordo ou convenção coletiva. Caso uma convenção estabeleça valor inferior, o trabalhador passa a ter direito a receber, no mínimo, o novo valor estadual.

Entre as mais de 70 categorias incluídas, estão empregados domésticos (como diaristas, cozinheiros e cuidadores), trabalhadores do setor de serviços (limpeza, manutenção e telemarketing), do comércio e da indústria, além de profissionais da agropecuária e da construção civil. Também estão contemplados garçons, cabeleireiros, manicures, motoboys e profissionais de turismo e hospedagem.

Piso paulista supera o mínimo nacional

Com o novo valor, São Paulo se destaca no cenário nacional. O piso estadual de R$ 1.804,00 supera o salário mínimo federal de 2025, fixado em R$ 1.518,00, uma diferença de R$ 286,00. O reajuste reflete o compromisso do governo paulista em alinhar os rendimentos dos trabalhadores às condições econômicas locais, especialmente nas regiões metropolitanas, onde o custo de vida é mais alto.

Impacto na renda e na economia local

O aumento do piso salarial tem efeitos diretos sobre o poder de compra da população e sobre a economia do estado. Para o trabalhador, significa mais dinheiro no bolso e a possibilidade de equilibrar melhor o orçamento familiar. Para o comércio e os serviços, representa um estímulo à demanda e à geração de empregos. A expectativa é que a medida contribua para o fortalecimento do consumo interno e para o crescimento econômico sustentável em São Paulo.