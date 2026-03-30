Considerado um dia de luto e reflexão para os cristãos, a Sexta-Feira Santa (ou Sexta-Feira da Paixão) é um momento de profunda espiritualidade, que relembra não apenas a morte de Jesus Cristo, mas também seu amor, marcado pelo sacrifício.

Tradicionalmente, a data pede o jejum de carnes vermelhas e de aves, já que elas são associadas a banquetes e fartura. Com isso, o peixe acaba assumindo o protagonismo, principalmente por simbolizar a humildade e os milagres do filho de Deus.

E embora o bacalhau faça bastante sucesso no feriado, sobretudo por conta da influência portuguesa no Brasil, incluí-lo no cardápio pode ser um grande desafio, pois além de ser considerado um “peixe nobre”, seus valores costumam ficar ainda mais elevados em datas especiais.

Contudo, é possível encontrar no mercado opções mais acessíveis e igualmente saborosas. Uma delas é a tilápia, que, além de apresentar um custo mais baixo e ampla disponibilidade, praticamente não possui espinhas entremeadas na carne.

Vale ressaltar que, diferentemente do bacalhau, a tilápia tem um sabor mais suave, podendo agradar paladares diversos, e ainda vai bem com qualquer tempero. Além disso, ela também se destaca por sua versatilidade, podendo ser preparada de diferentes maneiras.

Receitas com tilápia para a sexta-feira santa: confira as melhores

Outro ponto positivo da tilápia é que, ao contrário do bacalhau, ela não precisa passar por um processo prévio extenso antes do preparo. Assim, basta escolher se o peixe será preparado inteiro ou em filés e seguir as receitas abaixo para garantir um almoço marcante na Sexta-Feira Santa:

Tilápia ao forno com batatas: após limpar o peixe, levá-lo ao forno com rodelas de batata, cebola, pimentões, azeitonas e bastante azeite de oliva até dourar;

após limpar o peixe, levá-lo ao forno com rodelas de batata, cebola, pimentões, azeitonas e bastante azeite de oliva até dourar; Filé de tilápia ao creme: cobrir filés de tilápia selados com com um molho cremoso de requeijão, creme de leite, mussarela e orégano e deixá-los no forno até gratinar;

cobrir filés de tilápia selados com com um molho cremoso de requeijão, creme de leite, mussarela e orégano e deixá-los no forno até gratinar; Tilápia à parmegiana: empanar os filés, fritá-los ou assá-los e, posteriormente, cobri-los com molho de tomate caseiro e bastante queijo mussarela, levando ao forno para gratinar;

empanar os filés, fritá-los ou assá-los e, posteriormente, cobri-los com molho de tomate caseiro e bastante queijo mussarela, levando ao forno para gratinar; Tilápia ao leite de coco: temperar o peixe com limão, pimentão, cebola, coentro e leite de coco para garantir um sabor mais intenso.